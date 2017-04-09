詩經學者裴溥言過世 與糜文開為詩伴侶
詩經專家裴溥言當地時間8日病逝美國洛杉磯，享耆壽96歲。她也是已故外交官、知名翻譯家糜文開的妻子。
裴溥言的父親裴鳴宇是山東大老，曾任國民大會代表。裴鳴宇曾結過三次婚，裴溥言、歌手施文彬的母親裴深言及小說家裴在美是同父異母的姊妹。
作家季季告訴中央社記者，裴溥言8日下午1時25分在洛杉磯病逝。
裴溥言生於1921年，台灣大學中文系名譽教授退休，專研中國古典文學，尤以詩經研究見長，著有「詩經－先民的歌唱」等多本與詩經相關的著作。
裴溥言的先生糜文開是中華民國外交官，曾派駐印度10年，是知名印度文化研究者和印度文學翻譯家，1970代曾因白色恐怖受到牽連而入獄。
他們夫婦都喜歡文學與翻譯，曾合著詩經欣賞書籍，是1970年代著名的「詩伴侶」。1060409
(中央社)
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