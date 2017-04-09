黃祈真針灸治療少女異位性皮膚炎 母讚：華陀再世
一位少女飽受異位性皮膚炎之苦，特地從台北到高雄榮總台南分院掛中醫師黃祈真門診，除接受針灸治療，醫師還開了3包中藥，因此藥到病除，少女母親日前特地打電話感謝黃祈真，並直誇醫師是「華陀再世」。
高雄榮總台南分院中醫師黃祈真表示，周媽媽不久前載著寶貝女兒，遠從台北開車南下求診，原來是她的女兒飽受異位性皮膚炎之苦，多年來跑遍台灣各地大小醫院、診所，不知吃過多少的中西藥，也不知道擦了多少藥膏。
周媽媽激動地告訴院方，「女兒的病揮之不去，黃祈真醫師只給女兒三包藥，三包藥而已耶，就藥到病除。」
黃祈真說，高中時接觸到傳統醫學，有感於藥草的神奇，便拜師學藝，從最基礎的認識、辨別藥草到洗、曬藥草開始，當時自己便立定好志向，因此大學即捨牙醫而讀成大生物系，畢業後繼續攻讀中國醫藥大學學士後中醫學系，圓了人生夢想。
黃祈真鑽研中醫領域，更是針灸專家，經常以中、西醫治療病患，被他針灸過的病患，20年來超過30萬人，因為「病患爆滿，我躲到南部來了」，想把生活步調放慢，沒想到北部病患還是會追到台南。
黃祈真表示，中醫是加法的醫學，不是西醫講求的頭痛醫頭，腳痛醫腳；中醫看的是一個人的整體而非部份，是以個人精、氣、神與經脈等來醫治。
王志龍院長表示，黃醫師常常在個人臉書分享中醫養生保健的訊息，但養生保健須因人而異，找出最不增加自己身體負擔的溫和方式來調養，才是最佳保健觀念。
(中時)
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