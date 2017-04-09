朱育賢高上壘率 進職棒後選球能力提升

朱育賢開季至今上壘率高達5成38。(資料照 中央社記者張新偉攝 )

Lamigo桃猿朱育賢，去年新人球季就打出16發全壘打，打擊率高達3成52，今年球季開打至今也保持火燙手感，朱育賢表示，目前就是設定自己的球路，積極做出攻擊。

朱育賢今年球季開打至今，出賽10場，打擊率3成79，上壘率更高達5成38，在打者中名列前茅，朱育賢指出，就是把自己的本分做好，增加球隊的贏球機會。

雖然朱育賢2015年參加選秀直到第7輪才被猿隊挑中，不過從去年新人球季就穩定出賽，展現亮眼成績，今年開季也絲毫沒有2年級症候群，總教練洪一中表示，感覺朱育賢適應很快，也相當認真，應該原本就有那個資質在，進步真的非常多。

朱育賢回應，進到職棒後，自己在選球方面進步還滿多的，比較不會被投手的引誘球給吊到，幫助自己在投球數上面領先投手，也較好針對自設定球路做攻擊。

(中時電子報)