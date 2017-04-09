青商會送愛 園遊會所得捐8個社福機構
憶童趣．慈善嘉年華暨關懷弱勢兒童宣導活動9日在桃園藝文園區舉行，一德國際青商會邀請弱勢孩童參與，有古早味童玩及美食，活動所得將捐給8個社福機構，讓捐款和物資由善心人士及團體手中，桃園市長鄭文燦表示，希望將愛傳遞到每個需要的地方，也讓公益活動像種子一般在各地發芽。
青年局長陳家濬表示，青年局與一德國際青年商會合作舉辦「憶童趣．慈善嘉年華暨關懷弱勢兒童宣導活動」，在桃園藝文廣場登場，網羅全國古早味童玩及美食，活動中安排有趣的闖關活動、具特色的古早味美食。
同時也舉辦愛心義賣活動，包含手作品、餅乾及小蛋糕等，除此之外，也邀請庭芳、弘化懷幼院、方舟、睦祥、愛家發展中心、嘉惠啟智教養院、平鎮教養院、希伯崙全人關懷中心等孩童才藝表演，透過活動喚起社會大眾重視弱勢兒童教育及身心發展，以寓教於樂的方式關懷弱勢兒童。
(中時)
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