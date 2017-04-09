200位長輩共餐 同濟會、林澄輝基金會關懷社區老者

我要評比

同濟會招待200位長輩圍桌用餐，並在餐前教導保健操。（程炳璋攝）

台南市安平區育平活動中心9日來了200位長輩，國際同濟會台南會、長榮會等單位與林澄輝社福基金會合辦「銀髮健康學習樂」，藉著圍桌用餐號召，教導大家練保健操與四季養生法活動肢體，往後即使在家不便出門，也能運動達到健身目的，享有高品質的晚年生活。

(中時)