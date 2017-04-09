大有國中童軍課 大玩密室脫逃
運用智慧教室大玩密室逃脫，同學直呼有趣！大有國中童軍課利用智慧教室，老師許純菁將題目設計在課程中，讓九年級學生解題，並且在校園內找到提示，進而解題，增加同學學習意願，校長陳家祥對此相當肯定，也希望能激發同學更多潛能。
許純菁說，密室逃脫原是網路上流行的flash解密遊戲，遊戲的內容為，玩家因某些離奇的原因，被困在一個密閉的房間，而房間內置放許多奇特的道具，遊戲途中玩家必須解開密語、謎題，拼湊出線索，進而解決機關，最終得以逃脫密室。
同學必須先在教室內解題，然後才能找到隱身校園內的提示，找到提示後，解開謎題，才能進行下一題，過程中，大家充分發揮合作精神，體力與腦力跟時間賽跑。
(中時)
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