富邦盼止敗 林晨樺、郭勝安下周歸隊

富邦近期苦吞9連敗，下周包括羅力、林晨樺、郭勝安等傷兵可望歸隊。（中央社資料照）

富邦總教練葉君璋。（葉姵妤攝）

富邦悍將今年開季拿下2連勝後苦吞9連敗，近期球員調動頻繁，總教練葉君璋也在持續找方法讓球員調整回最佳狀況，儘管近期戰績不佳，葉總提到：「早點發現問題去解決，這也是好事。」

連敗期間，富邦先發打序不斷做調整，今天面對中信兄弟，于孟雄和高國麟都被拉上先發，葉總表示：「于孟雄一直以來表現都滿穩定的，就是要找個位置給他，因為胡金龍不能丟球，他的臂力不錯，就讓他守外野，（高）國麟之前受傷，現在傷好了，本來就是想給他機會。」

近期球隊戰績不振，葉總提到，羅力和高國輝因傷缺陣是非常重要的原因，而堅強的牛棚戰力今年開季「失靈」也成連敗因素，但與去年6月義大（富邦前身）1勝12敗的頹勢相比，葉總認為，今年狀況比較好，雖然投手群狀況沒掌握好，但傷兵將陸續歸隊。

牛棚方面，本周富邦接連把林羿豪、陳煥揚調上一軍，但出賽1場後又被下放二軍，今天再把左投羅華韋登錄一軍，傷兵林晨樺和郭勝安則預計下周能歸隊，葉總表示，希望讓這幾名去年表現不錯的選手的狀況都調整回來。

下周富邦僅有4場比賽，先發輪值預計排出洋投羅力、神盾，倪福德也將調回先發，另一場則從林政賢、陳明軒中擇一，黃亦志本周五先發後已被降二軍，下周跳過一場先發。

(中時電子報)