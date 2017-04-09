外配考照超緊張 最想老公送機車

外籍人士來台考駕照有一定難度，有越南外配認為「越南和台灣交通差很大」，基於好勝心想考台灣駕照，也有外配考前超緊張，考後最想老公送機車。

為了替新住民行車安全把關，桃園監理站連續兩天在僑愛國小辦理輔導新住民機車考照，並教導在地生活交通安全觀念。

桃園監理站長周景朗今天表示，新住民不熟悉台灣的語言，考取駕照有一定的難度，監理人員還特別教導外籍人士，透過「看圖解說」，教導交通安全標誌標線號誌，同時也教導路考規則與考試技巧，增加考試的信心。

周景朗說，監理站還借用學校電腦教室，教導如何操作電腦作答，並提供越南文、泰文、緬甸文等8種語言題庫練習，今天驗收成果，立刻就地辦理報名考照、初考領講習及現場核發駕照。

一名嫁到台灣的越南籍阮姓女子在筆試拿了92分高分，她表示，在越南就已考過機車駕照，雖然符合換照條件，可以換取台灣駕照，但基於好勝心，且發現「台灣交通和越南差異很大」，為了更認識台灣交通環境，因此重新報名考照。

另外，也有一名越南籍的黎姓女子表示，雖然早在越南已經騎車上路，但是到台灣考照還是「心臟蹦蹦跳」，如今考過後，而最大心願就是「請老公買機車，以後上班就很方便了」。

監理站為了輔導考照，還教導外籍人士到公路總局網站練習筆試題庫，不少外籍配偶表示，「沒想到在台灣考照也這麼貼心」。1060409

(中央社)