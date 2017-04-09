國際鋼管舞大賽奪冠 林詳宸激動落淚
2017年太平洋國際競技鋼管競賽，當地時間8日在洛杉磯會展中心舉行男子組5強決賽，來自台灣的林詳宸首次參加職業組的賽事就奪得冠軍，為台灣爭光。
根據主辦單位公布的參賽者名單，林詳宸是唯一非美國籍更是唯一來自亞洲的參賽者，能以高超技藝勝過地主的競爭者實屬不易，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌頒發賀狀，讚揚他技藝超群、為國爭光。
當主辦單位宣布冠軍是林詳宸時，他驚訝得露出不可置信表情、激動落淚。他賽後受訪時表示，為了參賽投入很多努力，因準備比賽通常3個月時間比較充裕，但是這回準備時間只有1個多月。
林詳宸表示，他自己也是鋼管舞老師，平常都是半夜11、12時授課結束後，開始練習至凌晨3、4時，如此持續月餘體力負荷且透支，但奪冠很值得。
他回憶，最初投入鋼管舞純粹是無心插柳，因當時有朋友找他一起學也付了學費就沒間斷，才發現鋼管舞好難，非常有挑戰性，靠著持續不斷的練習，才逐漸熟練。
他的指導老師、旅居美國20多年的李清芬說，林詳宸今晚在舞台上的表現組合完整且角色分明，柔軟度肢體力量與旋律流暢度都夠水準，顯得格外不同有特色，其他男子選手多只是力道展現而已。
李清芬表示，林詳宸是她的某個學生帶來跟著學旋轉鋼管而結識，在台灣學或教這舞蹈的人不多，她每次回台灣都會額外傳授，林詳宸之前曾赴日參賽，這是他第2次來美國，即獲得首次職業組冠軍，替他感到高興。
不過鋼管舞這項運動目前在台灣仍不普及，李清芬說，這多少與一般人存留的刻板印象有關，但是專業的競技鋼管是結合藝術、音樂、舞蹈、柔軟度、體操等元素，比體操更難，甚至戲劇的成分都包括在其中。
林詳宸則說，他們教室的老師們包括他在內，就是藉著不斷積極參加各項比賽，推廣目前在世界各地日益普及的鋼管舞，並且下定決心要讓台灣人看見這項運動。1060409
(中央社)
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