杜特蒂下令派兵占南海無人島 越南關注
菲律賓總統杜特蒂日前下令軍方占領南海無人居住的所有島嶼，並表示可能會登上中業島。越南當局今天表示，將密切關注並查證相關資訊，呼籲相關各方不要使南海局勢複雜化。
越南外交部官網今天引述發言人黎氏秋恆（Le ThiThu Hang）聲明指出，「越方將密切關注並查證這些資訊」。
黎氏秋恆表示，越南擁有充分法律和歷史依據，可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有主權；任何國家未獲得越方的同意，在這兩個群島上進行的行為都是非法且無效。
她說，越南的一貫立場是在遵守國際法基礎上，透過和平措施解決所有南海爭端（越稱東海）。
她又說，在等候尋求解決爭議的長期和基本措施時，相關各方應保持克制，不採取使南海局勢複雜化與爭議擴大化的行為，充分落實南海共同行為準則宣言（DOC）。1060409
(中央社)
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