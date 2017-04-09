台灣蔥油餅有夠讚 寶萊塢大明星都超愛

台灣蔥油餅有夠讚，連遠赴台灣拍攝觀光電視特輯的印度寶萊塢大明星都超愛，台灣蔥油餅不僅是觀光局在東協國家辦旅展吸人氣的秘密武器，也是最具特色的台灣美食。

寶萊塢知名電視女星喬蒂（Surbhi Jyoti）、麥潛德（Kishwar Merchant）等6人，曾專程赴台拍攝觀光電視特輯，親眼見證台灣不僅土地美，人也很親切，透過寶萊塢明星的電視宣傳魅力，達到宣傳台灣觀光的最佳效益。

這群寶萊塢明星其中一站就是花蓮的松邑莊園，並充分扮演幕後功臣角色，讓遠道而來的寶萊塢明星對花蓮慢活優遊的生活方式印象深刻。

觀光局駐新加坡辦事處主任謝長明今天說，花蓮民宿業者不僅準備印度朋友生活中最常吃的印度料理，也備有台灣最具特色的美味小吃迎客，他們對蔥油餅的好滋味讚不絕口，蔥油餅熱騰騰的香氣讓這群印度明星們食指大動。

這群遠道而來的貴客認為，台灣這種特色美食簡直可以PK印度烤餅，口感各有千秋。1060409

(中央社)