吳敦義：國民黨要由弱轉強重新執政

我要評比

參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天在澎湖與黨員座談時表示，國民黨要奮力圖強，重新執政，重建廉能有效率的政府，至於一中各表九二共識，兩岸一邊看兩字，兩岸無代誌，互相嘜衝底。

吳敦義今天由前中央政策會執行長曾永權等人陪同抵澎與黨員座談，致贈競選總部主委證書給前縣長王乾發以及各鄉市和婦女等11人，齊呼國民黨加油與當選。

吳敦義在與黨員座談時指出，國民黨執政期間，創造台灣經濟奇蹟，2010年台灣經濟成長率高達10.63%，國家競爭力全球評比排名第6，如以2000萬人口以上經濟體更是排名第2。

吳敦義反批民進黨執政，清算鬥爭有能力，經濟不用心，國家面臨很大的危機，加上一例一休，萬事皆休，造成勞資和消費者三輸；同婚法案，更讓家庭倫理受威脅。至於兩岸關係不依九二共識，導至僵持，海基會與海協會呈現「已讀不回」的現象。

吳敦義強調國民黨最怕灰心喪志，一定要奮發圖強，從弱轉強，要做個像樣的在野黨，做有力制衡和有效監督，在黨主席選舉過後，讓國民黨重新再造，團結起來，贏回政權。

吳敦義也強調未來國民黨將重建包括原有的知青、婦女、勞工和農漁等黨部，以及最新的創新科技黨部，作為中央的平台，同時黨中央與立院黨團也要更加合作，未來黨團三長也將定期參與中常會，與民意在一起，讓台灣再起。

吳敦義參選黨主席以來，今年2月16日抵澎訪視受寒養殖戶和與黨務幹部座談，今天再度前來與黨員座談，並前往300多年歷史的縣定古蹟觀音亭參拜祈福。1060409

(中央社)