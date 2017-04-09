陸國家信訪局集體腐敗 壓案不報

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中國大陸國家信訪局歷年來有多名幹部受賄，其中，前副局長許杰壓案不報、修改信訪數據、收賄人民幣550萬元（約新台幣2475萬元）。

信訪或上訪，在大陸指民眾來信來訪，藉此反應冤情和民意。國家信訪局是由大陸國務院辦公廳管理，負責接待國內民眾和境外人士來訪。

澎湃新聞報導，許杰2013年11月接受（中共）組織調查，並在2015年底被判有期徒刑13年，並處沒收個人財產13萬元。

他的屬下、來訪接待司二處前處長孫盈科收受百餘名地方信訪幹部財物520多萬元。

另一名前處長路新華收受114名信訪幹部和2名上訪人員錢物130多萬元，去年被判刑5年並處罰金50萬元。

報導指出，由於信訪案件會有考核，各省駐北京信訪人員紛紛找國家信訪局的官員，希望他們能協助銷案或是勸回上訪者，免得影響各省、市、縣政府的政績。這也造成國家信訪局官員的貪污空間。

中國大陸常有地方政府打壓上訪群眾，即使國家信訪局也傳出壓案不報的集體腐敗案。1060409

(中央社)