「走跳西方一麒麟」特展 歡迎民眾參觀

邱傑（中）講解作品內容。（甘嘉雯翻攝）

媒體出身的畫家邱傑，經四處奔波、千辛萬苦蒐集，畫出台灣南北栩栩如生的麒麟，9日舉行「走跳西方一麒麟」特展，邱傑表示，麒麟是傳說中神秘莫測而又在常民生活中處處可見之物，這次他帶著數十幅手繪麒麟畫作、近百件麒麟文物，以及500幅從海內外各地拍攝而來的麒麟照片，作品將展出至4月29日止，歡迎大家參觀。

(中時)