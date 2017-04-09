煮飯不慎引慎引發火災 屋主嗆傷

台中市南屯區大墩七街一棟大樓1樓中午約12時23分疑是因煮午餐時不慎引發發生火警，消防局南屯分隊，到達現場後，不到10分鐘即將火勢撲滅，涂姓屋主拿滅火器自行滅火時，遭濃煙輕微嗆傷，向消防隊表達就醫意願，救護人員隨即將他送醫檢查。

(中時)