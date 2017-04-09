協助路跑午餐僅半盒炒飯 警自掏腰包買餐點

我要評比

協助路跑員警拿到午餐，便當裡的炒飯只裝一半，外加滷蛋1顆。(曹明正翻攝)

大高雄傳愛公益路跑9日開跑，但協助交整的員警到了中午拿到主辦單位供應的午餐，赫見只有裝一半便當的炒飯和1顆滷蛋，乾脆自掏腰包自己吃自己。

主辦單位表示抱歉，午餐是請人料理後由工讀生裝便當，可能因此導致份量不平均，將改進並設法彌補，下次再辦活動，會請專業便當店供餐。

(中時)