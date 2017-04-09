吳敦義澎湖後援會成立：將帶領國民黨重新執政

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吳敦義競選黨主席澎湖後援會成立，高喊凍蒜。（陳可文攝）

吳敦義參選國民黨主席3度跨海澎湖拉票，9日澎湖競選後援會成立，吳敦義大聲疾呼黨員要團結，未來當選黨主席將帶領國民黨重新執政，建構公義和諧的社會。

吳敦義昨日下午抵澎，正式成立澎湖競選後援會，也邀集黨員同志舉辦與黨員有約座談會，特別聘請前縣長王乾發擔任澎湖競選總部執行主委、馬公市代會副主席許國政為執行長、前議長黃建築為後援會長、前立委林炳坤夫人張端美出任婦女後援會長，同時五鄉一市同步設立後援會。

吳敦義重炮抨擊民進黨只會清算鬥爭，治理國家拚經濟無能力，尤其去蔣化一例一休形容為「萬事皆休」、同婚法案、海協會對於海基會都「已讀不回」，兩岸關線陷於緊張去中國化動作撕裂族群，一例一休、同婚法案等政策漠視民意，嚴重衝擊台灣經濟。

大聲呼籲國民黨要奮發圖強、由弱轉強，國民黨必須重新再造；如果國民黨重返執政，將打造廉能有效率、勤快與親切的政府及議會，全力拚經濟國家富強民生安樂，建構公義和諧的社會。

關於兩岸關係，吳敦義再重申堅持一中各表的九二共識，確保兩岸和平發展；所謂的「一中各表」，套句台灣俗諺就是「一邊看兩字、互相別捉弄」。

吳敦義也強調未來國民黨一定重組，他計畫將恢復知青、婦女、勞工、農漁、創新科技等黨部，更將走入校園大力招攬年輕知識份子，一起加入國民黨新生力軍。

(中時)