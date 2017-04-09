「高到兩廳院、低到熱炒店」藝術工作多元 勞動部要鬆綁
藝術界反勞動部，針對外籍表演團體來台工作許可爭議，勞動部勞動力發展署回應，因應國際藝術交流與需求，針對申請聘僱外籍表演團體，2015年已與文化部研商彈性機制。
由於目前「幕前」、「幕後」分屬不同工作許可，一般表演人員為F類，編導、舞台設計等則屬於專業性、技術性的A類且須符合資本額等規定。目前已放寬「團進團出」，放寬可以併同公開表演者隨案申請藝術、演藝工作，簡化程序。
據勞動部統計，每年度許可外國人從事藝術、演藝工作共約1.5萬人次，其中有1成申請案件、約500件便是採取「團進團出」方式聘僱表演團體及其隨團支援人員。此外，針對外國人來台辦理藝術領域工作坊、講座，過去不屬於F類，因此常受限於A類資本額門檻難過，勞動部也將擴大適用範圍。
發展署跨國勞動力事務中心主任邱月雲表示，文化部最快本周將提供清單，2周內即可公告實施；同時檢討現行法規，將原列為專門性、技術性的工作類別，改列適用藝術或演藝工作範疇，盼能根本性解決爭議，以更彈性因應雇主需求。
不過，邱月雲也說，由於藝術與演藝工作類型多元，以近日爆發爭議的自然而然劇團為例，邀國外知名劇作家來台辦理講座，勞動部進行個案審查時以過去通案為原則，認為「劇作不屬於創作」，因此認定不屬於藝術工作，發生爭議。
她強調，若能啟動會商機制，由主管機關文化部提供意見，或許可以避免類似爭議，但根本之道仍在於修正法規。未來除將持續宣導表演團體熟知法規內容，也呼籲各主管機關能主動與勞動部研商關於外籍白領來台工作許可適用問題。
「演藝工作範圍廣，高到兩廳院、低到廟會熱炒店」，發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠強調，仍需基本規範但要有彈性，讓真正有需求者可以適用、又能防止假借名義來台。
(中時)
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