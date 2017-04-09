波音要大黃蜂戰機「看見匿蹤」

波音公司提出超級黃蜂第3階段改良，號稱能看見匿蹤飛機。(圖/波音公司)

美國海軍新世代戰機爭奪戰更為激烈，波音公司揚言，F / A-18E超級大黃蜂戰機將會具備「看見匿蹤飛機的實力」，顯示他們不會一直在「超級蜂無法匿蹤」的議題上挨打。

美國國防部巴茲網(DoD buzz)報導，美國海軍現有戰機數量不足，所以補足機隊的缺口是當務之急，至於戰機有沒有匿蹤性能屬次要問題。因此美國國防部向國會請求追加預算，希望在10月1日時能通過購買24架F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機的預算，不過目前國會尚未投票通過。

波音公司的未來研發經理丹．吉利安（Dan Gillian）表示：「我們會研發一種遠程的空對空反匿蹤感應設備」。吉利安是F / A-18戰機與EA-18G咆哮者電子戰機(Growler)的項目經理，他概述的說明第4代飛機在進入20世紀40年代後的升級方向。

吉利安補充說：「波音可以立即協助美國海軍擺脫戰機短缺的困境，首先是增加產量，現在聖路易斯工廠每個月都能完成兩架新的超級大黃蜂戰機。再來就是升級戰機的綜合性能，包括飛機的耐用程度與維修的便利性，我們希望使用壽命從6,000飛行小時增加到9000飛行小時，此外超級大黃蜂也會提升追蹤匿蹤飛機的性能。」

波音公司的升級改造總監馬克．西爾斯（Mark Sears）表示，如果超級大黃蜂能順利服役至2040年，它後續的性能表現會愈來愈好。西爾斯表示，現在的超級大黃蜂即將邁入第3階段升級(Block 3)時代，其中就包括使超級大黃蜂更加隱蔽的能力，比如整合式彈艙，以及降低紅外線熱源反應，此外融合各方偵察訊息，則有助於它追蹤現有的第5代匿蹤戰機。

(中時電子報)