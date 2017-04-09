受友委託累及官司 清潔隊員燒炭亡

曾姓男子失蹤兩天後，被發現陳屍在車內，車上留有木炭及遺書。(江詩筑翻攝)

苗栗縣61歲曾姓清潔隊員疑似受朋友之累，擔心官司上身，7日下午下班前即駕車離開隨即失蹤，8日晚間被民眾發現車子停在苗栗市一處產業道路，人在車內燒炭身亡，車內留有遺書，檢警今天上午進行相驗，確認無他殺嫌疑，自殺結案。

該隊員的友人透露，曾男內向認真不多話，個性很老實，擔心惹上官司問題才走絕路，得知他失蹤之後曾委託民間救難團體協助搜尋，惜找到已回天乏術。

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(中時)