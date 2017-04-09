桐花婚禮報名首日秒殺！ 額滿仍可候補

苗栗縣政府舉辦的桐花婚禮是全國知名的集團婚禮之一，今年以「當我們『桐』在一起」為題，預計開放52對新人報名，9日報名首日即秒殺額滿，10日起一連兩天仍開放候補8對，呼籲有志今年結婚的佳偶仍可踴躍參加。

苗栗客家桐花婚禮今年邁入第12屆，截至去年已促成1016對佳偶在桐花樹許下互許終身，縣府也提供34對保障名額讓苗栗縣民優先，婚禮將在5月7日於三義西湖渡假村盛大登場。

每年桐花婚禮都在報名當天就額滿，根據前輩的經驗，不少新人前一晚就先到苗栗縣旅遊服務中心前卡位，其中，來自卓蘭的江婉瑜是知名餅店江記永安囍餅的么妹，她與卓蘭青農許哲陞交往4年，早有結婚的打算，去年還一起到桐花婚禮現場觀摩，誓言「今年一定要參加！」

主辦單位也在報名現場安排錄製隨機提問及愛的宣言，記錄新人們甜蜜又浪漫的深情告白，不少新人一看到鏡頭就害羞的脹紅臉，講話也開始結巴，彷彿置身結婚會場般，也有新人則是在鏡頭前凝視擁抱彼此，洋溢浪漫氣氛。

苗栗縣文化觀光局指出，去年桐花婚禮受理66對，今年原減為全國36對，後因詢問熱烈，經徐耀昌加碼16對嘉惠苗栗縣民，這次報名火速額滿，其中41對新人為苗栗縣民，僅11對新人來自外縣市，11日前仍可至苗栗縣旅遊服務中心開放8組候補收件。

今年縣府也準備「絲絲入扣-手工蠶絲被」、「永結桐心-雙心項鍊」、「桐愛一生-陶藝對杯」、「棗生貴子-囍米禮盒」、「一桐相灶-楓之醇好灶頭」及「17桐趣-甜心枕」等六大幸福好禮，另8家糕餅業者也熱情贊助，每對新人將可額外獲得8盒不同喜餅。

(中時)