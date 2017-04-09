公民團體發起 制訂國片映演比率

野薑花公民協會發起「挺文化部立即制訂國片映演比率－保障國片上映天數」，一方面支持文化部的票房公開政策，但更督促、力挺文化部應立即制訂國片映演比率政策。

台灣媒體觀察教育基金會今天舉辦「 媒觀講堂－我要活下去：映演比率能救國片嗎？」，主要原因是近日野薑花公民協會等多個公民團體發起「挺文化部立即制訂國片映演比率－保障國片上映天數」，訴求「給台灣電影一塊地發芽成長‧讓我們的孩子能看到台灣的故事與傳奇。」

連署內容訴求文化部挺身而出，即刻制訂國產電影的映演比率，並制定至少每年30%國片配額制。

連署內容指出，電影是建立社會核心價值最有力的媒介，但台灣國產電影目前面對一個惡性循環的困境，一來是拍好的電影欠缺映演舞台，投資人經常血本無歸，再者是本土電影人除了校長兼撞鐘、身兼數職，還可能得等上數年才能拍一部片。

野薑花公民協會等多個公民團體認為，要打破這個惡性循環，唯有適用普世的「文化例外原則」，以2015年5月22日立法院通過的「電影法」修正案第六條為依據，力挺文化部挺身而出，即刻制訂國產電影的映演比率。

連署書指出，「唯有透過制訂電影院廳一年中上映國片的天數，才能保障台灣國片有一定的放映空間，才能促進更多投資人支持國片產製，並讓更多台灣影視人有機會拍台灣的電影，讓我們的孩子們能看到台灣的傳奇與故事，我們不希望在我們的文化生活中，國片永遠缺席。」1060409

(中央社)