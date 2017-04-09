文化部：勞動部規範恐無法因應表藝生態

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劇團邀國外導演來台，勞動部卻要求補件繳交申請A類雇主資本額新台幣500萬元證明。文化部說，目前勞動部規範的工作項目以及對象範圍，恐無法因應國內表演藝術生態。

差事劇團9月邀外國導演來台參與跨國合作，不料上週卻收到勞動部發函，要求劇團補件繳交申請A類雇主資本額新台幣500萬元證明，差事劇團團長鍾喬怒說，不應用金錢衡量文化交流。

文化部表示，針對劇團、演藝團體申請外國人士來台的工作許可，適用F類（藝術及演藝工作人員），目前勞動部規範的工作項目以及對象範圍，恐已無法因應國內表演藝術生態。

文化部將積極與勞動部協調，邀請團隊一起檢視目前表演藝術界遭遇的問題，蒐整意見，協助修正擴大適用範圍。此外，對於申請中的個案，也已正與相關單位共同檢視瓶頸，合理放寬彈性，解開困局。1060409

(中央社)