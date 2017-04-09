舊鞋救命助非洲童 加拿大媳婦推手

發起「舊鞋救命計畫」的台灣青年楊右任的故事，被導演周文欽拍成紀錄片「EXCHANGE」，獲2016年新北紀錄片獎優選。計畫真正背後的推手，是楊右任加拿大籍太太雷可樂(Kara)。

非洲肯亞與烏干達交界的山區居民，飽受寄生蟲肆虐之苦，當地居民因沒鞋穿，腳踩進土裡，容易因為沙蚤鑽入人體，造成雙足潰爛，甚至致命。

在網路發起的「舊鞋救命」計畫，受到民眾熱烈響應的楊右任夫婦，募得鞋後以貨櫃送至肯亞。楊右任看見了非洲兒童的需要，帶著雷可樂，甚至於自己的女兒，踏上了「舊鞋救命」行動之路。

「舊鞋救命」計畫，以NGO（非政府組織）攜手社會企業的方式，與加拿大的退休牧師Allen，在非洲肯亞、烏干達、坦桑尼亞，送舊鞋，送書包，蓋教室建學校，挖水井、建立社會企業。

目前執行的計畫有「舊鞋救命」、「愛‧女孩」、「行李箱計畫」、「短宣關懷」、「貨櫃教室」、「養雞計畫」、「活水計畫」。透過與國際NGO合作，走進非洲被遺忘的角落、在赤貧孩子身上，以行動實踐愛。

在肯亞和烏干達交界的山上，加拿大牧師Allen與當地居民合作蓋的學校，有8成的孩子每天平均要走60至90分鐘。「沙蚤」是沒有鞋子的孩子都有的疾病，也讓許多孩子因此喪命。小小的沙蚤，侵蝕著雙腳，也正侵蝕著孩子的夢想。

楊右任夫婦和牧師Allen合作，3年下來將民眾捐助的二手鞋裝上貨櫃，送往非洲肯亞、烏干達、南蘇丹等國家。楊右任希望凝聚大家愛心，從低門檻的舊鞋開始做善事，以一雙鞋改變非洲小孩的生命。

開啟善舉的起心動念，來自於楊右任的太太雷可樂，兩人在台灣的教會認識、結婚，女兒出生時，在非洲傳教的岳父來台灣，提到非洲肯亞人因沒鞋穿，常被沙蚤感染導致腳部潰爛。

楊右任將以前開鞋廠父親的庫存鞋子送去非洲，也親自去肯亞的貧民窟觀察，發現那裡的孩子沒錢上學，一天只吃一餐玉米粉。

他在部落格寫了一篇文章，鼓勵網友捐鞋，結果文章被瘋狂轉貼好幾萬次，開啟了善舉。幕後推手雷可樂常說，她不介意楊右任賺多少錢，只要全家人聚在一起，常幫助別人，活在世上就有意義。

捐鞋一雙救人一命，公益團體「舊鞋救命協會」自2014年起發起募集將舊鞋送往非洲，讓當地小孩的雙腳遠離致命沙蚤。台灣人的愛心由導演周文欽拍成紀錄片「EXCHANGE」，並入選2016新北紀錄片優選。

由於夫妻兩人都很關注非洲文化，加上雷可樂的父親是宣教士，台灣與非洲兩地的連結，讓台灣的愛，透過鞋子傳達到貧童的雙足。新北市府新聞局10日將邀請這個故事的主角楊右任、雷可樂及周文欽導演，分享他們的心路歷程。1060409

(中央社)