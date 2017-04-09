民眾撿到錢包送派出所 警速通知失主領回

譚姓男子遺失皮包，龍華所立即找到他的家人通知領回。(曹明正翻攝)

高巿警鼓山分局龍華所警員許志遠、王梅軒、許瑜珊日前晚上8時許擔任值班勤務時，有民眾拿來皮包表示是撿到的。警方查看證件是20歲譚姓男子所有，巡邏警組立即找到譚男住處，請家人轉告有人撿到他的皮包。

譚男到派出所領回時表示，當時正在外面找皮包，想不到會是警方通知他找到了，讓他覺得不可思議。

(中時)