拉布條討債影響名譽 男遭判賠3千
基隆市楊姓男子前年向基隆某知名醫療器材蔡姓老闆娘索討積欠356萬元債務，事後得到兩張支票卻無法兌現，一怒之下火委託鄭姓友人找其他人到醫療器材行店外拉起「蔡姓老闆一家人全名，欠錢不還快出來面對」等字樣白布條讓行經民眾忍不住側目，被蔡姓老闆認為影響刻意毀謗，對楊、鄭兩人提出告訴，日前基隆地方法院審理，法官判楊鄭兩人觸犯散布文字誹謗罪，各處罰金3千元。
醫療器材行蔡姓老闆兒子前年為了幫母償還356萬元債務，開立支票給楊男，但楊男因無法索取款項認為對方惡意欺騙，竟找鄭男與其他人到店門前拉布條討債，並高舉蔡老闆兒子照片逼債，事後蔡男不滿認為布條上寫著字樣刻意誣告提告。
日前基隆地方法院審理，法官認為白布條內容會讓消費者對該店產生信用不佳或信譽不良等不良觀感，進而影響消費者對醫療器材行商譽，因此認定楊、鄭2人觸犯散布文字誹謗罪，各處罰金3千元，如易服勞役，均以1千元折算1日。
(中時)
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