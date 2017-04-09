老翁逛跳蚤市場忘了腳踏車停哪 警5分鐘找到

老翁記錯腳踏車停哪，內惟所不到5分鐘找到車。(曹明正翻攝)

家住高雄三民區李姓老翁日前騎腳踏車到內惟跳蚤巿場買東西，沒想到要回家時卻發現腳踏車不見，急得跑到對面的高巿警鼓山分局內惟所報案，巡佐魏志文、警員王瑄嬪得知李翁有鎖大鎖習慣，研判可能記錯停車位置，不到5分鐘就替李翁找到腳踏車。

(中時)