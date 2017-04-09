關穎二胎懷男孩 7月中生產
(中央社記者鄭景雯台北9日電)藝人關穎喜迎第二胎，她今天在IG上貼出一張雙手環抱老公脖子的照片，關穎肚子微凸。經紀人表示，關穎第二胎是男孩，預計在7月中下旬生產。
藝人關穎3年前嫁給香港CEO朱志威，2015年5月生下女兒朱古力後，逐漸淡出演藝圈，今天她在社群網站Instagramwu貼出一張一家三口在夏威夷度假的照片，宣布懷了第二胎。
經紀人表示，關穎第二胎是男孩，預計在7月中下旬生產，這張照片是前陣子到夏威夷度假時所拍，照片中的關穎雙手環抱著朱志威的脖子，朱志威的手也貼在關穎的肚子上，女兒則是在一旁玩沙，手還比著放閃的爸媽，幸福讓人羨慕。1060409
(中央社)
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