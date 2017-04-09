法罰嫖不罰娼滿週年 性工作者巴黎示威

法國性工作者今天在巴黎市中心示威，抗議當局通過將嫖妓列為非法的禁止買春法案屆滿1週年。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，女性性工作者走上巴黎街頭，抗議缺少顧客及工作條件不佳。

根據法新社，抗議群眾手持標語，上頭寫著「停止開罰，我們的敵人是愛滋、鎮壓和偽善，不是我們的顧客」；這些示威人士大多為年輕女性，但也包括一些男性。

這項法案以罰嫖不罰娼為原則，被逮到性交易的嫖客可被處以高達3750歐元（約新台幣12萬3750元）罰金。

許多示威者臉上戴著白色面具或塗上化妝品，高舉著寫有「性工作也是工作」的標語牌。

參與示威的群眾從皮加勒廣場（Place Pigalle）開始遊行，反覆高呼「懲罰嫖客，謀殺娼妓」等口號。

賣淫在法國屬合法，但拉客或經營妓院則違法。

法國慈善團體「世界醫生組織」（Doctors of theWorld）的勒斯特（Tim Leicester）說，罰嫖法案導致尋芳客減少，特別是在街頭尋歡的人。

勒斯特說，然而，「嫖客較少使得娼妓收入也隨之減少，在選擇顧客方面也面臨困難，這意味有更多不安全性行為和暴力行為發生」；他還說，這是1項「失敗的」法案。

所有歐洲國家都禁止拉皮條，法國則於2016年4月6日加入英國和瑞典等國家行列，向嫖客開罰。

瑞典1999年成為全球第1個將買春列為非法的國家，盼能藉此降低這類需求。（譯者：中央社劉文瑜）1060409

(中央社)