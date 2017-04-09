警貼心護送 迷路老翁順利回家

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龍華所暖警護送迷路老翁回家。(曹明正翻攝)

高巿警鼓山分局龍華所日前下午4時許在中華、美術東四路口，發現71歲老翁疑似迷路，警員李孟憲、黃金龍、陳盈靜、許瑜珊上前關懷，發現對方言語不清，行動緩慢，幸好還記得住處，因為自己外出就診，竟不曉得怎麼回家。

警方認為老翁無法自己走回家，也無法和搭車司機溝通正確住處，決定開車將老翁載回家，貼心的舉動讓社會多了溫暖。

(中時)