嘉義砂鍋魚頭壓境 力拼星國咖哩魚頭
魚頭爐、咖哩魚頭是新加坡美食，不過，新加坡人赴南台灣旅遊，嘉義文化路夜市的砂鍋魚頭悄然成為近年來新興朝聖地，肥美大頭鰱的濃郁湯頭，成為星國美食最大勁敵。
嘉義市文化夜市一帶知名的砂鍋魚頭，早就紅遍新加坡，是不少赴南台灣旅遊新加坡人的特色美食首選，經常透過臉書分享砂鍋魚頭的好味道。
嘉義市交通觀光處科長黃淑雲今天在新加坡的台灣旅展中，化身超級業務員，全力介紹這份能和新加坡咖哩魚頭PK的台灣嘉義砂鍋魚頭。
黃淑雲表示，魚頭爐、咖哩魚頭雖然是新加坡美食，但嘉義市砂鍋魚頭口感更獨特，一定要進行美食大PK，台灣砂鍋魚頭選用的魚頭是水庫裡挑選出來新鮮的大頭鰱，用大白菜、芋頭等20多種食材共同燉煮，透過砂鍋燉煮魚頭軟又爛，輔以悶煮8小時的高湯，再加上特調沙茶醬，保證Q軟好吃。
嘉義市文化路夜市有不少非常好吃的砂鍋魚頭業者，新加坡人多半口耳相傳成為臉書打卡必遊地，林聰明砂鍋魚頭則是這裡老字號的砂鍋魚頭業者。1060409
(中央社)
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