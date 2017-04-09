呂秀蓮:川習會台灣非主菜 可喘口氣

前副總統呂秀蓮今天說，川習會未把台灣問題列為主菜，台灣人總算可以喘一口氣，下一次川習會應該會在年底才舉行，這期間是台灣最好的契機，大家應該有創意地討論台灣前途。

呂秀蓮今天透過臉書，總結對川習會的觀察。她說，美國總統川普在宴請中國國家主席習近平時，下令轟炸敘利亞，一邊請客，一邊打仗，川普談笑用兵，令人刮目相看。

呂秀蓮說，外界原本擔心川習會，美中兩強把台灣問題夾進去，對台灣有損傷，現在暫時鬆一口氣，因為美中迫切要談的問題太多，台灣問題不是主菜，也讓台灣稍微可以休息。

她說，習近平邀川普國是訪問，應該會是在今年年底，給台灣有點時間想一想，世界局勢變化大，台灣何去何從，台灣難道不能比較積極、有創意想想如何開創台灣的前途？

呂秀蓮認為，習近平在今年秋天會完成十九大會議，確立未來5年的領導權後，會正式歡迎川普；到時台灣還是像這次一樣膽戰心驚，怕被出賣嗎？人家沒有談台灣問題，台灣就覺得零意外、就很滿意嗎？還是要想想如何走自己的路？

她重申，希望大家響應她推動的和平中立公投，用公民投票讓台灣向全世界宣布，台灣要拒絕戰爭，希望維持永久的和平中立。1060409

(中央社)