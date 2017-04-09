亞洲也過復活節 彩蛋放生海龜更有趣

復活節是西方重要節日，藏彩蛋的文化也傳到亞洲，台灣有飯店業者推出彩蛋DIY讓民眾體驗；泰國普吉的邁考海灘也有海龜與鯊魚放生儀式，挽救環境生態。

復活節將至，在西方社會，人們會在復活節的前夕，將雞蛋彩繪，當天早上，孩子們會發現籃子裡裝滿巧克力彩蛋、復活節兔子娃娃等，而這些有趣的文化近年也傳到亞洲，吸引不少大小朋友同歡。

香格里拉台北遠東國際大飯店今年在下午茶時段推出寶貝彩繪蛋活動，15日當天孩子可在家長陪同下繪製專屬自己的彩蛋，16日還有尋蛋冒險活動；松山意舍Que餐廳也舉辦兒童創意彩蛋DIY活動，15日享用早午餐的孩童就可以參加。

有濃厚葡萄牙風情的澳門也有精彩復活節活動，澳門喜來登酒店推出多款傳統復活節菜餚，讓旅客可品嘗傳統復活節餡餅；澳門瑞吉酒店則以兔子為主題設計下午茶，像是檸檬椰子小兔馬卡龍，讓大小朋友感受復活節歡樂氛圍。

復活節除了吃喝，其實可以更有意義，泰國普吉邁考海灘安納塔拉度假村在14日當天舉辦一年一度海龜與竹鯊放生儀式，這些復育的生物是前一年11月到2月，由邁考海龜基金會所蒐集的海龜蛋，這些蛋被帶回普吉島海洋生物學中心進行孵化。

安納塔拉度假村表示，認養海龜或竹鯊的客人將被邀請參加特別的放生儀式，親眼見證這些珍貴的動物回到大自然，進入大海懷抱的過程，認養金額為每隻海龜5000泰銖，每隻竹鯊3000泰銖。1060409

(中央社)