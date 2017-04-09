羅華韋還沒找回球速 葉總拉上一軍給空間

富邦悍將左投羅華韋。（資料照，葉姵妤攝）

富邦悍將牛棚左投羅華韋，今年開季狀況不理想，先前被降二軍調整，10天期滿後今天（9日）又被登錄一軍，富邦總教練葉君璋表示，他的狀況有慢慢恢復，會給他一些表現不好的空間。

羅華韋為義大（富邦前身）牛棚主力之一，去年總冠軍賽中繼5場無失分，但今年開季狀況調整不佳，羅華韋說：「身體狀況都很好，但就是調整比較慢，球速差滿多的，動作有點跑掉。」

球速可達150公里的羅華韋，今年在熱身賽球速只剩133公里左右，他苦笑說：「已經很用力了，也不知道為什麼。」羅華韋29日曾在一軍出賽，中繼0.1局就掉3分，之後被降二軍調整，投了1局失2分，但他提到，球速已經有慢慢回升。

羅華韋表示，去年開季也算比較「慢熱」，但今年則是還未能調整到正常狀態，包括葉總也不斷和他傳接球修正動作，「教練有一直提醒我，也一直看影片，把感覺慢慢找回來。」

儘管如此，葉總仍在今天將他升一軍，「他已經慢慢回到普通的狀況了，為了未來賽季著想，他還是要頂上來，我們會給他一些空間，能容許他表現不好。」羅華韋則認為，藉由多比賽、多丟球，自然能將動作和投球感覺都找回來。

(中時電子報)