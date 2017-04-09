咖啡在地化 文創咖啡館進駐艋岬
秉持一杯咖啡完全在地化的精神，台灣最新型態文創咖啡館今天在艋岬龍山文創B2開幕，從產地到器材，堅持使用台灣所生產及製造，盼讓民眾能夠喝到一杯真正的台灣咖啡。
台北市長柯文哲為了翻轉西區，指示文化局將萬華龍山寺捷運站地下二樓商場改造為文創街區，除了不少文創工作者進駐外，台灣莊園文創公司以山地偏鄉特色作物咖啡為起點，設立「咖啡共和國」文創咖啡館，傳授如何品嘗健康好咖啡及精品咖啡知識，盼讓民眾及來台旅客能夠品嚐到最具特色的台灣好咖啡。
咖啡共和國今天開幕，包含台灣莊園文創公司董事長王衫財、台北市長柯文哲辦公室主任蔡璧如及唐獎基金會執行長陳振川等人都一同出席開幕式。
王衫財表示，台灣有很好的咖啡莊園及許多優秀人才，希望咖啡館能帶入台灣咖啡豆來讓民眾享用，「豆子是用台灣的、烘豆設備是台灣的、煮的器具也是台灣的」，全部都有台灣的本土特色。
陳振川表示，咖啡共和國成立後，能把這些創意及方法帶到原鄉部落去，讓台灣咖啡能不只是在台北市，在全世界都能有名，特別感謝咖啡館將文創帶入、幫助這個產業。
「咖啡共和國」文創咖啡館進駐B2，也盼能引入人潮。蔡璧如指出，艋岬龍山文創在去年12月開幕之後，發現很多人走得到B1，但走不到B2，現在會開始做一些改變，希望將人潮帶到這裡來。1060409
(中央社)
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