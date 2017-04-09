日月光關懷偏鄉 贊助弱勢學童樂遊台北
財團法人日月光文教基金會深知偏鄉學校教育資源少的現實困境，贊助南投縣草屯鎮的僑光國小近41名師生，北上進行2天1夜的高科技、文化及生態之旅，度過快樂又難忘的假期。
這趟北台灣之旅，8日先參觀日月光集團中壢廠，再移師故宮博物院欣賞奧塞美術特展及國寶文物，9日一早赴台北市立動物園跟動物們道早安。
日月光集團中壢廠人力資源暨公關處長郭品泓率阿BEN哥哥，以淺顯的語言，介紹全球最大的封裝測試業者日月光集團的研發與營運項目，仔細解說科技與人類的日常生活及未來連結，還當場舉辦有獎問答，孩子們踴躍搶答，反應熱烈。
師生們還參觀中壢廠的員工健身中心，並進行踩腳踏車、投籃、桌球等分組闖關競賽，優勝的小朋友還拿到精美獎品。
到故宮博物院看到鎮館之寶的翠玉白菜、毛公鼎等國寶文物，這些文物平常只能在課本上看見照片，親眼目睹，孩子們驚呼連連；另也參觀奧塞美術館30週年特展。
9日的台北市立動物園之旅，孩子們興奮之情溢於言表，貓熊、兩棲動物館、企鵝館、熱帶雨林區等，每個櫥窗、每一區都讓他們佇足良久，猛按快門。
僑光國小校長洪旭亮也特地趕到台北與師生們聚餐，感謝日月光文教基金會的支持，幫小朋友們辦了這麼難忘的校外參觀活動，同時致贈感謝狀，由基金會總監林浚南代表接受。
2天1夜的行程在依依不捨的氛圍裡畫上句點，帶隊的僑光國小教務主任陳良輔說，希望把日月光文教基金會這種關懷偏鄉弱勢學童的理念，帶回地方，持續推展延續下去。而偏鄉孩子們感受，就如同一位學生在故宮兒童學藝中心「我有話要說」一欄分享的：「很高興到此一遊」。
(中時)
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