獅猿戰你來我往 前5局統一領先1分

郭阜林今面對桃猿，第3局轟出3分炮，率隊取得領先。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿與統一獅今移師澄清湖棒球場，進行本周系列戰最後一役，獅隊首局就靠著潘武雄適時安打先馳得點，第3局郭阜林又轟出3分彈，不過猿隊也在3、4兩局靠著高飛犧牲打追回分數，前5局結束獅隊以4比3領先。

此役首局獅隊就展開攻勢，先以保送攻占壘包，隨後潘武雄擊出安打，先馳得點，但桃猿也在第3局有所回應，先是以黃浩然的二壘安打攻占得點圈，再靠著野手選擇與高飛犧牲打扳平比數。

但下半局獅隊又趁著兩次四壞保送，郭阜林把握機會轟出3分炮，要回領先，不過4局上半，桃猿王柏融與林泓育接連敲出安打，之後陳俊秀與朱育賢都敲出深遠飛球，形成高飛犧牲打，追到僅剩一分差。

(中時電子報)