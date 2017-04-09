獅猿戰你來我往 前5局統一領先1分
Lamigo桃猿與統一獅今移師澄清湖棒球場，進行本周系列戰最後一役，獅隊首局就靠著潘武雄適時安打先馳得點，第3局郭阜林又轟出3分彈，不過猿隊也在3、4兩局靠著高飛犧牲打追回分數，前5局結束獅隊以4比3領先。
此役首局獅隊就展開攻勢，先以保送攻占壘包，隨後潘武雄擊出安打，先馳得點，但桃猿也在第3局有所回應，先是以黃浩然的二壘安打攻占得點圈，再靠著野手選擇與高飛犧牲打扳平比數。
但下半局獅隊又趁著兩次四壞保送，郭阜林把握機會轟出3分炮，要回領先，不過4局上半，桃猿王柏融與林泓育接連敲出安打，之後陳俊秀與朱育賢都敲出深遠飛球，形成高飛犧牲打，追到僅剩一分差。
(中時電子報)
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