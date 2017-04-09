李明哲案 國台辦：已向李淨瑜通報並轉交親筆信

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針對民進黨前黨工李明哲涉及「危害國家安全活動」，遭大陸有關單位調查，大陸國台辦傍晚發出聲明，表示基於人道考量，海協會已於4月7日透過台灣有關團體向李淨瑜通報相關情況，並轉交李明哲給父母親的親筆信。

國台辦指出，李明哲案發生以來，台灣一些別有用心的組織與人士蓄意造謠生事，對大陸方面惡意攻擊，這種企圖干擾大陸有關部門依法辦案、破壞兩岸關係的伎倆，是不可能得逞的。

(旺報)