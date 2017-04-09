網友美國巧遇Baby黃曉明 揭露真實身高是...

黃曉明和Angelababy的身高，常被質疑灌水。（圖／達志影像）

網友在美國偶遇Baby和黃曉明，透露兩人身材嬌小。（圖／取材自微博）

銀色夫妻檔黃曉明、Angelababy今年1月迎來兒子小海綿報到，正式升格當新手爸媽，近日有網友在美國巧遇他們，透露夫妻倆看來身材嬌小，懷疑官方資料的身高數字灌水，引發不少討論。

近日有不少網友稱在美國的亞特蘭大偶遇Angelababy和黃曉明，兩人都戴著黑色帽子，打扮休閒，看來十分低調，而黃曉明的母親也在一旁陪著兩人，相處氛圍融洽，另外，也有人PO出和Baby的合照，大讚她本人毫無明星架子，親切爆表，讓眾粉直呼羨慕。

不過，造成熱議的卻是有一網友表示Baby非常瘦小，稱她看起來不像官方資料上的有168公分，猜測她為163公分左右，至於號稱180公分的黃曉明，則被推斷大約是171公分。而兩人的身高向來都被拿來討論，黃曉明就曾在節目上實測只有176公分，但也有粉絲認為身高不重要，應多把關注放在他們的作品才是。

(中時電子報)