網友美國巧遇Baby黃曉明 揭露真實身高是...
銀色夫妻檔黃曉明、Angelababy今年1月迎來兒子小海綿報到，正式升格當新手爸媽，近日有網友在美國巧遇他們，透露夫妻倆看來身材嬌小，懷疑官方資料的身高數字灌水，引發不少討論。
近日有不少網友稱在美國的亞特蘭大偶遇Angelababy和黃曉明，兩人都戴著黑色帽子，打扮休閒，看來十分低調，而黃曉明的母親也在一旁陪著兩人，相處氛圍融洽，另外，也有人PO出和Baby的合照，大讚她本人毫無明星架子，親切爆表，讓眾粉直呼羨慕。
不過，造成熱議的卻是有一網友表示Baby非常瘦小，稱她看起來不像官方資料上的有168公分，猜測她為163公分左右，至於號稱180公分的黃曉明，則被推斷大約是171公分。而兩人的身高向來都被拿來討論，黃曉明就曾在節目上實測只有176公分，但也有粉絲認為身高不重要，應多把關注放在他們的作品才是。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、Angelababy
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。