被酸生3女兒「無兒送終」 港星高明回應
演藝版圖跨電視、電台的香港藝人林盛斌，和妻子黃碧玲結婚10年，生養3個可愛的女兒，他與孩子們父女情相當深厚，臉書上常能看見他帶著一家大小出遊享天倫樂的溫馨照，以好爸爸的形象為人所熟知，沒想到清一色生女兒一事，竟遭網友大作文章，酸他以後「無兒送終」，言詞歹毒，而他的回應卻被讚爆。
昨林盛斌在臉書貼出一張留言截圖，有網友po文給他，寫道：「生女樣樣低，清一色都生女兒，無兒送終，到時候你孫子又不跟你姓，跟斷林(絕後)沒分別」，酸言酸語相當傷人，而林盛斌除了公開該名網友帳號外，再無反擊，反倒理性說道：「其實，做我這個行業，再難聽的說話也聽過，再難看的面口也看過，如何攻擊我，侮辱我，不要緊，但請不要傷害我的家人」。
一番話引來數百位網友留言相挺，直讚他高EQ，並給予他支持，直呼孩子不分男女都是天使，「什麼重男輕女迂腐觀念」、「做人真係要積口德」，並給林盛斌打氣，表示他的努力和付出有目共睹，希望他好好做自己，繼續做個懂得護妻愛女的「真男人」，別理會那些閒雜人等！
(中時電子報)
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