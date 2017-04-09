學者：林鄭月娥上任後 首先要化解已撕裂的香港社會

即將前往北京接受正式任命的候任香港行政長官林鄭月娥，學者指林鄭上任後首先要能化解已被撕裂的香港社會，以及能否從北京帶回令香港民眾滿意的「禮物」，是她的最大挑戰。

前駐香港代表鄭安國指出，林鄭月娥到北京接受任命，上任成為香港特首後，最主要是如何處理香港撕裂的社會，基本上她的個人做事行事風格要做調整，並且要做出政績，可能稍為可以化解已被撕裂的社會。

東吳大學政治系教授劉必榮表示，林鄭上任後，要看實際政策北京會放多少會給多少還不知道。另外，香港社會在這次選舉後分裂，林鄭原屬於現任特首梁振英團隊一員，如何去癒合分裂的香港社會，也是重要的一環。

(旺報)