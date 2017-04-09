千人浴佛大典 傅崐萁：祈求佛祖為領導人開智慧

花蓮縣長傅崐萁虔誠舀起甘露香湯沐浴佛身。（許家寧攝）

花蓮縣千人浴佛大典活動，上千信眾共同祈安、浴佛。（許家寧攝）

傅崐萁祈求佛祖為領導人開智慧，以蒼生百姓為念。（許家寧攝）

慶祝釋迦摩尼佛誕2561年，花蓮縣長傅崐萁今出席千人浴佛大典活動，與信徒共同祈福，他表示，520以來，各種「業報」接踵而至，一例一休讓各界哀鴻遍野，物價創下28年新高，但政府卻還在進行世代鬥爭，祈求佛祖為國家領導者「開智慧」，放下仇恨，帶領人民脫離苦海。

花蓮縣佛教會今日上午在花蓮市中華國小舉行「慶祝佛曆2651年，千人浴佛大典活動」，理事長地皎法師帶領眾人恭頌佛寶歌聲；她憂心，近年氣候暖化、各地乾旱頻傳、國際衝突事件不斷，盼藉由浴佛儀式，洗滌眾生困頓塵勞，帶給社會祥和、安定的慈悲力量。

傅崐萁等人舀起甘露香湯灌沐佛身，感恩諸佛菩薩護祐花蓮！他感性說，皈依佛陀座下20餘年，今年是第17次參與浴佛節，感念法師及佛友長期為淨化人心所做的努力與奉獻，他也發願持續盡自己的力量，為花蓮鄉親帶來繁榮與幸福。

「台灣應該要更好！」傅崐萁表示，政黨輪替1年多來，人民過得很痛苦，一例一休造成產業支出，交通運輸物價漲幅創下28年新高，如今政府又要開放美豬、日本核災食品，樹立世代鬥爭，讓年輕人鬥爭老人，社會紛亂不安，國家失去往前的動力。

他指出，根據主計處的統計，陸客不來台灣旅遊，對花蓮的衝擊最大，造成飯店轉讓、遊覽車轉賣、餐廳關門。當縣府要進行重大建設，力圖打造台灣東大門，中央卻一再抵制，他祈求佛祖菩薩為國家領導者開智慧，放下政黨仇恨，共同為國家努力。

(中時)