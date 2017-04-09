演變態硬不起來 22歲影帝吳政迪被虧「沒經驗」

吳政迪劇中先姦後殺女主角。（經紀人提供）

吳政迪劇中先姦後殺女主角。（經紀人提供）

吳政迪劇中先姦後殺女主角。（經紀人提供）

吳政迪劇中先姦後殺女主角。（經紀人提供）

吳政迪劇中角色陰暗。（經紀人提供）

吳政迪劇中因先姦後殺女主角被關入獄。（經紀人提供）

吳政迪6月將大學畢業，之後會先去當兵。（經紀人提供）

月底將滿22歲的金鐘影帝吳政迪，在公視9日晚間10時首播的人生劇展《本願路》中演出個性陰暗的角色，他甚至還有一場「先姦後殺」女主角，卻因無法硬起來所以性侵失敗的戲。他回憶，這場戲真的很變態，除了非常難詮釋，當時全劇組都知道他沒交過女朋友，包括導演、製作人拍這場戲前都在笑他：「完了，你沒經驗怎麼辦！」搞得他自己很尷尬卻又無法反駁。

他說，能夠飾演這個「變態」角色，真的太過癮了！這也是他出道以來演過的許多邊緣人角色中最變態、最難詮釋的一個，從開拍前他為了進入角色，就已經開始痛苦，拍攝那兩周期間更是覺得超累，每次要上戲前都會跟導演哀哀叫，演完後過兩個禮拜心還是走不出角色。

「因為劇中的角色跟自己的個性相差很多，而且在現實中你根本不可能會去做的事。」他印象最深的一場戲是要性侵和刺殺女主角的戲，他除了要真的趴在對方身上，還要拿「真刀」剌她，雖然女主角身上墊了很厚的一層豬肉，但真的要刺的時候，他還是超級害怕，手都在發抖！他謝謝導演的信任，讓他有機會可以演這個角色，「身為一個演員來說真的是一件幸福的事」。

他說，這次戲裡的角色是因為他很喜歡女主角，什麼都願意為她做，甚至被對方要求先性侵、再殺了她，也照做，最後關進監獄。當時因為太投入角色，拍攝過程即使回到家都陰沉的要命，原本個性開朗，也變得足不出戶。

(中時)