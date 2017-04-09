圓助產士母親遺願 子捐早產兒救護車
「父母都在七星潭海葬，決定把愛留在花蓮！」來自台北的律師傅祖聲今日完成助產士母親的遺願，捐贈一輛價值200萬的「五彩繽紛號」救護車給花蓮門諾醫院，希望這輛裝配有早產兒救護設備的救護車，提供偏鄉早產兒及母親最即時的幫助。
傅祖聲表示，母親何五妹生前就是助產士，從小便常聽聞母親分享接生過程的甘苦，尤其在當時醫療資源不普及的情況下，助產士除了勞力的付出，心中的壓力更不是一般人所能體會，母親過世前就發願要捐救護車給東部地區，為偏鄉醫療盡一份心力。
母親走了13年，直到去年父親過世，父母的骨灰都在花蓮七星潭海葬，才讓他有機會完成母親多年來的遺願。傅祖聲說，這輛「五彩繽紛號」救護車，取自母親名字何「五」妹加上父親傅「彩」澄為名，希望每一趟的救護，都能夠平平安安，順利救助需要的人。
嬰兒室護理長劉碧雲表示，這輛早產兒救護車內的設備有「輸送型保溫箱」，除了保溫功能，還有生理監測器及呼吸器，就像「小型重症加護小房間」，可以隨時掌握早產兒的狀況，對需要從偏遠顛簸路程送醫的早產兒具有加倍保護功能。
門諾醫院表示，去年新生兒中共有168名早產兒，其中50名需要重症醫療照護的早產兒，在醫護同仁的細心照護下，存活率已達100%，有了這輛專為早產兒量身打造的救護車，相信可以提供產婦最即時的幫助，是花蓮地區早產兒的一大福音。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。