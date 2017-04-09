圓助產士母親遺願 子捐早產兒救護車

律師傅祖聲（右5）與家人完成父母親捐贈救護車遺願。（許家寧翻攝）

傅祖聲（右5）與家人捐贈價值200萬元的早產兒救護車，提升偏鄉醫療資源。（許家寧翻攝）

「父母都在七星潭海葬，決定把愛留在花蓮！」來自台北的律師傅祖聲今日完成助產士母親的遺願，捐贈一輛價值200萬的「五彩繽紛號」救護車給花蓮門諾醫院，希望這輛裝配有早產兒救護設備的救護車，提供偏鄉早產兒及母親最即時的幫助。

傅祖聲表示，母親何五妹生前就是助產士，從小便常聽聞母親分享接生過程的甘苦，尤其在當時醫療資源不普及的情況下，助產士除了勞力的付出，心中的壓力更不是一般人所能體會，母親過世前就發願要捐救護車給東部地區，為偏鄉醫療盡一份心力。

母親走了13年，直到去年父親過世，父母的骨灰都在花蓮七星潭海葬，才讓他有機會完成母親多年來的遺願。傅祖聲說，這輛「五彩繽紛號」救護車，取自母親名字何「五」妹加上父親傅「彩」澄為名，希望每一趟的救護，都能夠平平安安，順利救助需要的人。

嬰兒室護理長劉碧雲表示，這輛早產兒救護車內的設備有「輸送型保溫箱」，除了保溫功能，還有生理監測器及呼吸器，就像「小型重症加護小房間」，可以隨時掌握早產兒的狀況，對需要從偏遠顛簸路程送醫的早產兒具有加倍保護功能。

門諾醫院表示，去年新生兒中共有168名早產兒，其中50名需要重症醫療照護的早產兒，在醫護同仁的細心照護下，存活率已達100%，有了這輛專為早產兒量身打造的救護車，相信可以提供產婦最即時的幫助，是花蓮地區早產兒的一大福音。

(中時)