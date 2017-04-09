談年金改革 洪秀柱：國民黨不該拿出版本
國民黨主席洪秀柱今天出席「捍衛八百壯士同心挺柱大會」，洪秀柱致詞時談到年金改革，洪批評政府污名化軍公教，還要逼國民黨拿出版本來，洪秀柱說國民黨不該拿出版本，台下退役將領們也跟著喊「不該！」洪秀柱認為民進黨完全執政完全負責，就該拿東西出來給全民檢驗，不能和稀泥。
洪秀柱呼籲國民黨立院黨團不要拿出版本，洪秀柱表示，「我們不是沒研究這問題，只是為什麼我們要先提版本？」民進黨設局要國民黨跳下去，為何要幫民進黨背書？她深覺的極其以為不可，她可以預期民進黨強制通過的機會很高。
洪秀柱說，不提版本不代表沒有想法或沒有做法，而是應該要看民進黨的版本出來後，如何抨擊、如何說理民進黨違法違憲的版本，另外要想的是，國民黨將來順利執政的時候如何翻轉不公不義的做法。
(中時)
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