胡志強升格當爺爺了！ 金孫重3270公克

胡志強的兒子胡韡耀（右三）和媳婦翁湘婷（左三），去年3月在香港結婚！（陳世宗翻攝）

國民黨副主席胡志強當爺爺了！媳婦翁湘婷（右一）9日順利產下1子。（翻攝自胡志強臉書）

胡韡耀特到產房抱著他與太太愛的結晶，初為人父的喜悅全都寫在臉上！（翻攝自胡志強臉書）

國民黨副主席胡志強今天升格當「阿公」！胡志強高興的在臉書上分享他的喜悅。他說：「在這邊跟每個好朋友分享一個喜事；我的孫子在今天中午順利出生，是個3270公克的健康寶寶。謝謝大家的祝福與關心。」

胡志強的兒子胡韡耀和媳婦翁湘婷，去年3月在香港結婚；胡志強的好友市議員黃馨慧、李中及前市議員洪嘉鴻、前民政局長王秋冬和市議員朱暖英夫婦等好友，特前往香港參加婚禮並分享喜悅。

胡志強今年農曆年小年夜，於臉書上張貼1張全家福拜年的照片，除祝福網友新年快樂外，並提示照片中有亮點；隔天還在臉書上公布影片，指答案就是「明年我們站在一起就不是5個人了」。

胡志強的媳婦在中國醫藥大學附設醫院待產，今天順利產下一子，名符其實的「金雞報喜」，胡志強和太太邵曉鈴都非常的開心；他給孫子的祝福是「平安、健康、快樂長大」。胡韡耀特到產房抱起他與太太愛的結晶，初為人父的喜悅全都寫在臉上！

(中時)