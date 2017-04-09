驚覺車禍死者是老公 女主播忍痛播報
印度1名電視新聞女主播在實況播報即時新聞時，得知丈夫的死訊，冷靜沉著的敬業表現吸引全國各地民眾讚賞。
美聯社報導，女主播卡爾（Supreet Kaur）昨天為恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）IBC24電視台播報晨間新聞時，連線記者傳來1起致命車禍消息。
儘管記者並未提到3名死者的姓名，但她從相關細節中，驚覺其中1名死者就是自己的丈夫。
IBC24電視台總編輯米塔（Ravikant Mittal）今天表示：「她的聲音一度顫抖，但她努力保持鎮定繼續播報，直到10分鐘後完成工作。」
卡爾的故事在社群媒體上瘋傳，其中1名推特用戶稱讚她「優雅程度令人驚奇」。（譯者：中央社劉文瑜）1060409
(中央社)
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