埃及教堂爆炸慘狀如煉獄 至少25死71傷
埃及尼羅河三角洲城市坦塔一座科普特基督教教堂今天發生爆炸，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，教徒當時聚集作棕枝主日禮拜，場面悽慘，至少造成25人喪命和71人受傷。
坦塔市（Tanta）位在首都開羅北方約90公里。以色列「國土報」（Haaretz）引述美聯社報導，這次攻擊是埃及少數基督徒又一次遭到打擊，他們占全國人口約10%，一再成為伊斯蘭極端分子的攻擊目標。
天主教教宗方濟各（Pope Francis）預定幾周後訪問埃及。教宗譴責這次爆炸攻擊，呼籲恐怖分子與軍火商停止再製造悲劇。
CBC電視台播出的畫面顯示，教堂內聚集了許多人，地上似乎有多具染血的屍體，以紙張覆蓋。社群媒體也有許多人貼出照片和影片，顯示爆炸現場的慘況。
衛生部次長沙夏（Mohammed Sharshar）證實媒體報導的慘重傷亡人數，而且死亡人數恐怕還會升高。目前無人出面宣稱犯案，爆炸原因仍不明。
棕枝主日禮拜在復活節前星期天舉行，對基督徒而言標示聖週的開始。
開羅最大的科普特基督教大教堂去年12月遭遇炸彈攻擊，造成至少25人罹難，49人受傷，是多年來死傷最嚴重的攻擊事件。1060409
(中央社)
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