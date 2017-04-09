土耳其景點熱汽球撞電線墜落 1死20傷

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土耳其各新聞社報導，中部熱門景點石頭城地區一個熱汽球撞上高壓電線墜落，造成1名法國遊客喪生以及另外20人受傷。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，今天有好幾個熱汽球由石頭城地區（Cappadocia）升空，載著遊客欣賞這個歷史性景點的美景，其中一個熱汽球降落時撞上電線。

民營多安通訊社（Dogan）報導，一位法國男子當場死亡。據信是逆風導致這起事件。

根據安納杜魯新聞社，由於當地天候欠佳，熱汽球自5日起暫停升空，昨天才獲民航當局許可恢復升空。

多安通訊社說，傷者大都是土耳其遊客，他們被送到附近三家醫院，大都在接受治療後出院。

石頭城是土耳其熱門旅遊景點，以火山地貌、地下城市和岩窟教堂聞名。這個地區最近多次發生熱汽球出意外的事故。1060409

(中央社)