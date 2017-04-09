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疑煞車失靈 北市2公車追撞釀14人受傷

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疑煞車失靈 北市2公車追撞14人受傷
北投石牌路2公車追撞，14名乘客情傷送醫。（民眾提供）
疑煞車失靈 北市2公車追撞14人受傷
14名乘客情傷送醫。（民眾提供）

今天下午1時28分，台北市消防局獲報，北投區石牌路2段33號前，2輛公車發生事故，疑似為後方公車煞車不及，撞上前方公車，共14名公車乘客輕傷，皆意識清醒，分別送往榮民總醫院及振興醫院急救。

警方說，2車駕駛均無酒駕，酒測值為0，肇事原因仍待調查釐清。

37歲賴姓司機駕駛的128公車，下午行經石牌路2段，突然撞上前方已入站下乘客的508公車，造成2車共14人受傷送醫。

賴告訴警方，今天跑陽明山海芋季路線，來回上山2趟，懷疑因此讓煞車失靈，才失控追撞前方公車。

(中時)

關鍵字：公車煞車失靈石牌路
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